'The Calmus'a' özel lansman...

Aslı Hotiç Türker'in Kronik Kitap tarafından yayımlanan ilk boyama kitabı The Calmus, Elgiz Müzesi'nde düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

Giriş: 18 Haziran 2026 Perşembe

ASLI HOTİÇ TÜRKER

AYŞECAN ÖZYEĞİN OKTAY

HAKAN-EVELİZE KOSİF

MELDA KOSİF

SERDAR-PINAR HOTİÇ

HİLAL KOSİF PİLES 

LARA TÜRKER ÜNSAL 

SİNAN, AHMET HOTİÇ

BURAK-MELİS HATİPOĞLU

CAN ELGİZ

MERAL KOSİF

'The Calmus'a' özel lansman...

Aslı Hotiç Türker'in Kronik Kitap tarafından yayımlanan ilk boyama kitabı The Calmus, Elgiz Müzesi'nde düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

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