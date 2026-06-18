Aslı Hotiç Türker'in Kronik Kitap tarafından yayımlanan ilk boyama kitabı The Calmus, Elgiz Müzesi'nde düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.
Giriş: 18 Haziran 2026 Perşembe
ASLI HOTİÇ TÜRKER
AYŞECAN ÖZYEĞİN OKTAY
HAKAN-EVELİZE KOSİF
MELDA KOSİF
SERDAR-PINAR HOTİÇ
HİLAL KOSİF PİLES
LARA TÜRKER ÜNSAL
SİNAN, AHMET HOTİÇ
BURAK-MELİS HATİPOĞLU
CAN ELGİZ
MERAL KOSİF
'The Calmus'a' özel lansman...
Aslı Hotiç Türker'in Kronik Kitap tarafından yayımlanan ilk boyama kitabı The Calmus, Elgiz Müzesi'nde düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.
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