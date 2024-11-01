Stiliyle dikkat çekiyor

ÜMİT BOYNER
Ümit Boyner
Derin Mermerci
Sanatın pek çok formuyla iç içe olan sanatçı Erkut Terliksiz, “DOKİ DOKİ” isimli resim sergisini sabatseverlerin beğenisine sundu.
Bir süredir eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile Amerika'da tatil yapan Hacı Sabancı kardeşi Kerim Sabancı ile bir araya geldi.
Daha mavi bir gelecek ve yeşil bir Türkiye için kurulan TURMEPA, 30’uncu yaşını yeni projelerle taçlandırdığı özel bir geceyle kutladı.
Berrin Zorlu
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, radyoculuğa başlayarak her Pazar özel arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalıyor.
Golf dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençlere destek olmak için İstanbul'da düzenlendi.
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