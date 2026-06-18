Cemiyet hayatının en şık ve stil sahibi isimleri, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere muhteşem bir yaz tatili için Bodrum'da bir araya geldi.
Giriş: 18 Haziran 2026 Perşembe
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, AYŞEGÜL AFACAN KÖKSAL
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, AYŞEGÜL AFACAN KÖKSAL
ARZU SABANCI, ASLI GÜMÜŞEL, AYŞEGÜL AFACAN KÖKSAL
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Kız kıza Bodrum...
Cemiyet hayatının en şık ve stil sahibi isimleri, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere muhteşem bir yaz tatili için Bodrum'da bir araya geldi.
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