Ecehan Kurdoğlu ile Burak Üçkardeş, Boğaz'da gerçekleşen görkemli bir törenle dünya evine girdi.
Giriş: 15 Haziran 2026 Pazartesi
DEMİR-ASLIHAN KORUYAN SABANCI
FERYAL GÜLMAN, ALİ KÖSEDAĞ
BERRİN-AHMET YOLERİ
EMİNE KAMIŞLI, DİDEM KURDOĞLU, BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ, ASLIHAN KORUYAN SABANCI
DİLEK TÜRKER, RUKEN MIZRAKLI, BERRAK BARUT
ECEHAN KURDOĞLU-BURAK ÜÇKARDEŞ
ECEHAN KURDOĞLU-BURAK ÜÇKARDEŞ
DİDEM KURDOĞLU, ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ROKSİ GARİH, ASLIHAN KORUYAN SABANCI
Boğaz'da masalsı düğün...
Ecehan Kurdoğlu ile Burak Üçkardeş, Boğaz'da gerçekleşen görkemli bir törenle dünya evine girdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.