Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham ve Hollywood'un usta aktörü Tom Cruise, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Dünya Kupası coşkusuna ortak oldu.
Giriş: 15 Haziran 2026 Pazartesi
DAVID BECKHAM, TOM CRUISE
VICTORIA-DAVID BECKHAM, TOM CRUISE
DAVID BECKHAM
DAVID BECKHAM
DAVID BECKHAM
VICTORIA-DAVID BECKHAM
David Beckham ve Tom Cruise tribünde yan yana
Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham ve Hollywood'un usta aktörü Tom Cruise, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Dünya Kupası coşkusuna ortak oldu.
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