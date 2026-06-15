David Beckham ve Tom Cruise tribünde yan yana

Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham ve Hollywood'un usta aktörü Tom Cruise, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Dünya Kupası coşkusuna ortak oldu.

Giriş: 15 Haziran 2026 Pazartesi

DAVID BECKHAM, TOM CRUISE

VICTORIA-DAVID BECKHAM, TOM CRUISE

DAVID BECKHAM

DAVID BECKHAM

DAVID BECKHAM

VICTORIA-DAVID BECKHAM

David Beckham ve Tom Cruise tribünde yan yana

Futbol dünyasının efsane ismi David Beckham ve Hollywood'un usta aktörü Tom Cruise, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Dünya Kupası coşkusuna ortak oldu.

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