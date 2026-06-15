İtalya'da yaz sezonunu açan Elif Dürüst, Amalfi'nin dar sokaklarında ve eşsiz deniz manzarasında adeta şıklık dersi verdi.
Giriş: 15 Haziran 2026 Pazartesi
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Amalfi kıyılarında italyan esintisi...
İtalya'da yaz sezonunu açan Elif Dürüst, Amalfi'nin dar sokaklarında ve eşsiz deniz manzarasında adeta şıklık dersi verdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.