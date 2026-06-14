Bu yıl 500'ün üzerinde başvuru alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) 10. yıl ödülleri sahiplerini buldu.
Giriş: 14 Haziran 2026 Pazar
ALİ SABANCI
MURAT ÖZYEĞİN
ZEYNEP BODUR OKYAY
ALİ SABANCI, ZEYNEP BODUR OKYAY
Sosyal etki üreten girişimler ödüllendirildi
Bu yıl 500'ün üzerinde başvuru alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) 10. yıl ödülleri sahiplerini buldu.
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