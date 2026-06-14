Sosyal etki üreten girişimler ödüllendirildi

Bu yıl 500'ün üzerinde başvuru alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) 10. yıl ödülleri sahiplerini buldu.

Giriş: 14 Haziran 2026 Pazar

ALİ SABANCI

MURAT ÖZYEĞİN

ZEYNEP BODUR OKYAY

ALİ SABANCI, ZEYNEP BODUR OKYAY

Sosyal etki üreten girişimler ödüllendirildi

Bu yıl 500'ün üzerinde başvuru alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) 10. yıl ödülleri sahiplerini buldu.

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Sosyal etki üreten girişimler ödüllendirildi

Bu yıl 500’ün üzerinde başvuru alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) 10. yıl ödülleri sahiplerini buldu.
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