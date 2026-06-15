Ege'nin incisinde doğayla baş başa tatil yapan Etel Baler, deniz üstünde sergilediği su sporları hünerleri ve "patenti bana ait" dediği kano yogasıyla adından söz ettirdi.
Giriş: 15 Haziran 2026 Pazartesi
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Deniz üstünde yoga yaptı
Ege'nin incisinde doğayla baş başa tatil yapan Etel Baler, deniz üstünde sergilediği su sporları hünerleri ve "patenti bana ait" dediği kano yogasıyla adından söz ettirdi.
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