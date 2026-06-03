Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, önceki gün New York metrosuna binerek yolcuları şaşırttı.
Giriş: 03 Haziran 2026 Çarşamba
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
'JLO' New York metrosuna bindi
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, önceki gün New York metrosuna binerek yolcuları şaşırttı.
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