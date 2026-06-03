Bodrum'da demirli özel teknelerinde tatil yapan Batu-Gözde Aksoy çifti, keyifli bir akşam yürüyüşü sırasında HT Kulüp objektifine yansıdı.
Giriş: 03 Haziran 2026 Çarşamba
BATU-GÖZDE AKSOY
BATU-GÖZDE AKSOY
BATU-GÖZDE AKSOY
BATU-GÖZDE AKSOY
BATU-GÖZDE AKSOY
BATU-GÖZDE AKSOY
Aksoy Ailesi, Bodrum'da...
Bodrum'da demirli özel teknelerinde tatil yapan Batu-Gözde Aksoy çifti, keyifli bir akşam yürüyüşü sırasında HT Kulüp objektifine yansıdı.
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