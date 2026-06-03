Küresel moda endüstrisinin en prestijli yayınlarından Business of Fashion (BoF), İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
Giriş: 03 Haziran 2026 Çarşamba
POLAT UYAL, NICK BLUNDEN, CEM BOYNER
NICK BLUNDEN, CEM BOYNER
POLAT UYAL, NICK BLUNDEN, CEM BOYNER
CEM BOYNER
NICK BLUNDEN, CEM BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
CEM BOYNER
GENEL
GENEL
Küresel moda dünyası İstanbul’da buluştu
Küresel moda endüstrisinin en prestijli yayınlarından Business of Fashion (BoF), İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
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