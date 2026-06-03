Koç, dostlarını Halas’ta ağırladı

Markasının yurt dışı lansmanlarının ardından İstanbul'a dönen Caroline Koç, global markaların yaratıcı dünyasından yakın dostlarını tarihi Halas Gemisi'nde ağırlayarak Boğaz'da unutulmaz bir davete imza attı.
Markasının yurt dışı lansmanlarının ardından İstanbul'a dönen Caroline Koç, global markaların yaratıcı dünyasından yakın dostlarını tarihi Halas Gemisi'nde ağırlayarak Boğaz'da unutulmaz bir davete imza attı.
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