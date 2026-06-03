Koç Holding, 100'üncü yılını Tarkan konseriyle kutluyor. Tarkan'ın Ankara'daki Millet Bahçesi'nde vereceği konser için sınırlı sayıda ücretsiz davetiye dağıtılacak.
Giriş: 03 Haziran 2026 Çarşamba
ÖMER KOÇ
TARKAN
TARKAN
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
100'üncü yıla Tarkan'lı kutlama...
Koç Holding, 100'üncü yılını Tarkan konseriyle kutluyor. Tarkan'ın Ankara'daki Millet Bahçesi'nde vereceği konser için sınırlı sayıda ücretsiz davetiye dağıtılacak.
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