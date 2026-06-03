100'üncü yıla Tarkan'lı kutlama...

Koç Holding, 100'üncü yılını Tarkan konseriyle kutluyor. Tarkan'ın Ankara'daki Millet Bahçesi'nde vereceği konser için sınırlı sayıda ücretsiz davetiye dağıtılacak.

Giriş: 03 Haziran 2026 Çarşamba

ÖMER KOÇ

TARKAN 

TARKAN 

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

100'üncü yıla Tarkan'lı kutlama...

Koç Holding, 100'üncü yılını Tarkan konseriyle kutluyor. Tarkan'ın Ankara'daki Millet Bahçesi'nde vereceği konser için sınırlı sayıda ücretsiz davetiye dağıtılacak.

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