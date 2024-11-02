Şık ve zarif

AYLİN TAHİNCİOĞLU
Aylin Tahincioğlu
Ümit Boyner
Derin Mermerci
Ailesiyle Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, plajda oğlu Cem'e poz verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Gossip Girl dizisiyle dünya çapında tanınan ve Chuck Bass karakteriyle gönüllere taht kuran Ed Westwick, baba olmaya hazırlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Sanatın pek çok formuyla iç içe olan sanatçı Erkut Terliksiz, “DOKİ DOKİ” isimli resim sergisini sabatseverlerin beğenisine sundu.
Bir süredir eşi Nazlı Sabancı ve kızı Arzu Alara ile Amerika'da tatil yapan Hacı Sabancı kardeşi Kerim Sabancı ile bir araya geldi.
Daha mavi bir gelecek ve yeşil bir Türkiye için kurulan TURMEPA, 30’uncu yaşını yeni projelerle taçlandırdığı özel bir geceyle kutladı.
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