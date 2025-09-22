Düğün sonrası tatil...

Bodrum'da nikah masasına oturan arkadaşları Moris Kohen-Pınar Hacıarifoğlu çiftini yalnız bırakmayan Ralf-Sanem Tezman düğünün ardından Bodrum'da tatil yapıyor.

Giriş: 22 Eylül 2025 Pazartesi

RALF TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

Düğün sonrası tatil...

Bodrum'da nikah masasına oturan arkadaşları Moris Kohen-Pınar Hacıarifoğlu çiftini yalnız bırakmayan Ralf-Sanem Tezman düğünün ardından Bodrum'da tatil yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Düğün sonrası tatil...

Bodrum'da nikah masasına oturan arkadaşları Moris Kohen-Pınar Hacıarifoğlu çiftini yalnız bırakmayan Ralf-Sanem Tezman düğünün ardından Bodrum'da tatil yapıyor.
Koç'a eşinden tam destek...

Başkanlık seçimleri için stresli bir dönem geçiren Ali Koç'a en büyük desteği eşi Nevbahar Koç verdi
Mutluluğa ‘Evet’ dediler...

Atasay Mücevherat’ın 4’üncü kuşak temsilcisi Simay Kamer ile girişimci Bilgen Gedikli çifti görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.
Bodrum'da mutlu son...

İş insanı Moris Kohen 3 yıldır birlikte olduğu Pınar Hacıarifoğlu ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.
Patili dostlarının tevasini üstlendi

Hayvansever Derin Mermerci, sokağa terkedilmiş iki köpeğin tedavisini üstlenerek sevgilisi Murat Aslan ile patili dostlarını veterinerde ziyaret etti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.