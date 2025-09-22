Düğün ve balayı Bodrum'da...

3 yıldır birlikte olduğu Pınar Hacıarifoğlu ile nikah masasına oturan Moris Kohen balayı içinde Bodrum'u tercih etti.

Giriş: 22 Eylül 2025 Pazartesi

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Boğaz'da görkemli düğün...

Türkan Özilhan ile Ziya Tacir'ın oğulları Tuncay Tacir, uzun süredir birlikte olduğu Öykü Albayrak'la dünyaevine girdi.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran, başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.

Bodrum Eylül de güzel...

İş insanı Raif Dinçkök, Selim Tezman ve Burak-Melis Hatipoğlu çifti Eylül'de de Bodrum'un keyfini çıkartıyor.
Düğün sonrası tatil...

Bodrum'da nikah masasına oturan arkadaşları Moris Kohen-Pınar Hacıarifoğlu çiftini yalnız bırakmayan Ralf-Sanem Tezman düğünün ardından Bodrum'da tatil yapıyor.

