Başkanlık seçimleri için stresli bir dönem geçiren Ali Koç'a en büyük desteği eşi Nevbahar Koç verdi
Giriş: 21 Eylül 2025 Pazar
NEVBAHAR KOÇ FENERBAHÇE SPOR KULÜB BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE EŞİ ALİ KOÇ'U YALNIZ BIRAKMADI.
KERİM RAHMİ, NEVBAHAR VE ALİ KOÇ 29 NUMARALI SANDIKTA OY KULLANDILAR
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
GENEL
Koç'a eşinden tam destek...
Başkanlık seçimleri için stresli bir dönem geçiren Ali Koç'a en büyük desteği eşi Nevbahar Koç verdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.