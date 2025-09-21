Koç'a eşinden tam destek...

Başkanlık seçimleri için stresli bir dönem geçiren Ali Koç'a en büyük desteği eşi Nevbahar Koç verdi

Giriş: 21 Eylül 2025 Pazar

NEVBAHAR KOÇ FENERBAHÇE SPOR KULÜB BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE EŞİ ALİ KOÇ'U YALNIZ BIRAKMADI.

KERİM RAHMİ, NEVBAHAR VE ALİ KOÇ 29 NUMARALI SANDIKTA OY KULLANDILAR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Mutluluğa ‘Evet’ dediler...

Atasay Mücevherat’ın 4’üncü kuşak temsilcisi Simay Kamer ile girişimci Bilgen Gedikli çifti görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi.
Bodrum'da mutlu son...

İş insanı Moris Kohen 3 yıldır birlikte olduğu Pınar Hacıarifoğlu ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.
Patili dostlarının tevasini üstlendi

Hayvansever Derin Mermerci, sokağa terkedilmiş iki köpeğin tedavisini üstlenerek sevgilisi Murat Aslan ile patili dostlarını veterinerde ziyaret etti.
Hanımların şıklık yarışı...

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere ziyaretinde olan eşi Melania Trump'ın, Prenses Kate Middleton ile şıklık yarışları dikkat çekti.

