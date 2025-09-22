Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran, başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu.
Giriş: 22 Eylül 2025 Pazartesi
SADETTİN SARAN, ALİ KOÇ
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
