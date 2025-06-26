İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.
Giriş: 26 Haziran 2025 Perşembe
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
'JLO' İstanbul'daki hayranlarıyla tanışacak!
İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek olan Jennifer Lopez, 50 hayranıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek.
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