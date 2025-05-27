Jennifer Lopez, hem sunuculuğunu üstlendiği hem de çılgın bir sahne şovu sahnelediği Amerikan Müzik Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.
Giriş: 27 Mayıs 2025 Salı
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Amerikan Müzik Ödülleri'nde 'JLO' şovu
Jennifer Lopez, hem sunuculuğunu üstlendiği hem de çılgın bir sahne şovu sahnelediği Amerikan Müzik Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.
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