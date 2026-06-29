Ünlü model ailesiyle tatilde

Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Miami'de tatilin keyfini çıkardı.

Giriş: 29 Haziran 2026 Pazartesi

ALESSANDRA AMBROSIO

ALESSANDRA AMBROSIO

ALESSANDRA AMBROSIO

ALESSANDRA AMBROSIO

ALESSANDRA AMBROSIO

ALESSANDRA AMBROSIO

Ünlü model ailesiyle tatilde

Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Miami'de tatilin keyfini çıkardı.

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Ünlü model ailesiyle tatilde

Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Miami'de tatilin keyfini çıkardı.
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