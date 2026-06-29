Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Miami'de tatilin keyfini çıkardı.
Giriş: 29 Haziran 2026 Pazartesi
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
ALESSANDRA AMBROSIO
Ünlü model ailesiyle tatilde
Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla Miami'de tatilin keyfini çıkardı.
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