Lüks ev tekstili markası Haremlique Istanbul, Bettina Machler imzalı Seferî Koleksiyonu'nu Southampton'da gerçekleşen seçkin bir davetle beğeniye sundu. Caroline N. Koç ve Alvise Orsini'nin ev sahipliğindeki etkinlikte sofra koleksiyonu ilgi gördü.
Giriş: 29 Haziran 2026 Pazartesi
BETTINA MACHLER, YOSUN REZA, CAROLINE KOÇ
BETTINA MACHLER, CAROLINE KOÇ
AYLİN KOÇ
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER, CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Amerika'da özel davet...
Lüks ev tekstili markası Haremlique Istanbul, Bettina Machler imzalı Seferî Koleksiyonu'nu Southampton'da gerçekleşen seçkin bir davetle beğeniye sundu. Caroline N. Koç ve Alvise Orsini'nin ev sahipliğindeki etkinlikte sofra koleksiyonu ilgi gördü.
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