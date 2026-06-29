Melda Kosif, yalnızlık, dönüşüm ve yeniden var olma temalarını ele aldığı yeni kitabı "Ruhun Fısıltısı"nı özel bir imza gününde dostları ve okurlarıyla buluşturdu.
Giriş: 29 Haziran 2026 Pazartesi
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF, SANEM TEZMAN
YASEMİN-CEFİ KAMHİ
SELMA TÜRKEŞ
MERAL KOSİF
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
CEYLAN ÇAPA
Kosif’ten "Ruhun Fısıltısı"
Melda Kosif, yalnızlık, dönüşüm ve yeniden var olma temalarını ele aldığı yeni kitabı "Ruhun Fısıltısı"nı özel bir imza gününde dostları ve okurlarıyla buluşturdu.
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