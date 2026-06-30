Genç iş insanı Murat Gezer ve eşi Nazlı Gezer, Bodrum tatilinde yakın dostları İpek Ayaydın ve Talat Abdik çiftini teknelerinde misafir etti.
Giriş: 30 Haziran 2026 Salı
MURAT-NAZLI GEZER, İPEK AYAYDIN-TALAT ABDİK
MURAT-NAZLI GEZER, İPEK AYAYDIN-TALAT ABDİK
MURAT-NAZLI GEZER, İPEK AYAYDIN-TALAT ABDİK
MURAT-NAZLI GEZER, İPEK AYAYDIN-TALAT ABDİK
MURAT-NAZLI GEZER, İPEK AYAYDIN-TALAT ABDİK
MURAT-NAZLI GEZER, İPEK AYAYDIN-TALAT ABDİK
Bodrum sularında dost buluşması...
Genç iş insanı Murat Gezer ve eşi Nazlı Gezer, Bodrum tatilinde yakın dostları İpek Ayaydın ve Talat Abdik çiftini teknelerinde misafir etti.
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