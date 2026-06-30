Bodrum tatiline ara veren Kerim Sabancı, annesi Arzu Sabancı'nın özenle hazırladığı organizasyonla 30. yaşını kutladı.
Giriş: 30 Haziran 2026 Salı
HACI-NAZLI, ÖMER, KERİM, ARZU, HAKAN SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
HAKAN, ARZU, HACI SABANCI
ARZU, KERİM SABANCI
HACI, ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU, HACI SABANCI
30. yaşa ailece kutlama...
Bodrum tatiline ara veren Kerim Sabancı, annesi Arzu Sabancı'nın özenle hazırladığı organizasyonla 30. yaşını kutladı.
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