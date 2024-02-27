Ünlü oyuncu Beren Saat, yeni yaşını cemiyet hayatından ünlü isimlerin de katıldığı çok özel bir partiyle kutladı
Giriş: 27 Şubat 2024 Salı
SANEM TEZMAN, YAKIN ARKADAŞI BEREN SAAT'İN DOĞUM GÜNÜNDE ÇOK EĞLENDİ
SANEM TEZMAN, BEREN SAAT
SAAT'İN DOĞUM GÜNÜNE MURAT ASLAN İLE DERİN MERMERCİ DE KATILDI
En sevdikleriyle yeni yaş kutlaması...
Ünlü oyuncu Beren Saat, yeni yaşını cemiyet hayatından ünlü isimlerin de katıldığı çok özel bir partiyle kutladı
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