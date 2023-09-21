75. yıla özel davet!

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER 75. YIL KUTLAMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI DİNÇER 75. YIL KUTLAMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
HALUK DİNÇER, EŞİ SUZAN SABANCI DİNÇER'İ ANLAMLI GÜNDE YALNIZ BIRAKMADI.
İŞ İNSANI ÖZCAN TAHİNCİOĞLU, EŞİ AYLİN TAHİNCİOĞLU İLE BİRLİKTE GECEDEYDİ.
ÇİĞDEM SİMAVİ VE OĞLU KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ GECEDE BİRLİKTE YER ALDILAR.
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI 75. YIL GALA GECESİNDE...
İŞ İNSANI AHMET NAZİF ZORLU GECEYE KATILAN İSİMLER ARASINDA...
OYA ECZACIBAŞI GECEYE YALNIZ KATILDI.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO EŞİ RONİT HAKKO İLE BİRLİKTE 75. YIL GALA GECESİNDE POZ VERDİ.
ESRA DİNÇKÖK VE İŞ İNSANI RAİF DİNÇKÖK GALA GECESİNBE BİRLİKTE GELDİ
ÖMER-AYŞEGÜL DİNÇKÖK
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER EŞİ ÜMİT BOYNER İLE BİRLİKTE GECEDE...
YALÇIN-NESLİHAN SABANCI
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
NURİ, SELİN HAS
CAN HAS
NESLİHAN SABANCI
MELİSA TAPAN
GENÇ İŞ İNSANI KEREM KAMIŞLI GALAYA ANNESİ EMİNE KAMIŞLI İLE BİRLİKTE KATILARAK POZ VERDİ.
MAYA - İBRAHİM BİTARGİL
EDİP-ASLI İLKBAHAR
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ LEYLA ALATON OBJEKTİFLERE POZ VERDİ
HAKAN-SEDA BİNBAŞGİL
FARUK SÜREN GECEYE EŞİ HATİCE SÜREN İLE BERABER KATILDI
AHMET-NESRİN ESİRTGEN
JAMES SYMES, CANAN BAŞARAN SYMES
ATIL KUTOĞLU
LARA ÖZSÜER, ASLI ERSU
TİLDA-EROL TEZMAN
ZEYNEP ÇARMIKLI, NÜKHET MUTLU
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