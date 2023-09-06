İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Mehmet Birkiye'ye 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü'nü düzenlenen gecede verdi.
Giriş: 06 Eylül 2023 Çarşamba
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI MEHMET BİRKİYE'YE ÖDÜLÜNÜ VERDİ.
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI FESTİVALE KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLARA ÖDÜLLERİNİ ÖZEL BİR GECEDE DAĞITTI.
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Birkiye’ye, İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Mehmet Birkiye'ye 27. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü'nü düzenlenen gecede verdi.
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