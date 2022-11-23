İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yeni sezon için özel olarak hazırlanan koleksiyonun lansmanına katıldı.
Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba
AYLİN TAHİNCİOĞLU
SUZAN TOPLUSOY
HEDİYE GÜRAL GÜR
FERYAL GÜLMAN
ZEYNEP ÜSTÜNEL, İDİL ATAKOL
MELİS AĞAZAT, GÜLDEN YILMAZ
YONCA EBUZZİYA
MERAL YAZICI
FÜSUN KURAN
BESTE YURTTAŞ
SERAP SARI
NORA, TALIA KALPAKÇIOĞLU
Renkli koleksiyona tanıtım...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yeni sezon için özel olarak hazırlanan koleksiyonun lansmanına katıldı.
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