Renkli koleksiyona tanıtım...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yeni sezon için özel olarak hazırlanan koleksiyonun lansmanına katıldı.

Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba

AYLİN TAHİNCİOĞLU

SUZAN TOPLUSOY

HEDİYE GÜRAL GÜR

FERYAL GÜLMAN

ZEYNEP ÜSTÜNEL, İDİL ATAKOL

MELİS AĞAZAT, GÜLDEN YILMAZ

YONCA EBUZZİYA

MERAL YAZICI

FÜSUN KURAN

BESTE YURTTAŞ

SERAP SARI

NORA, TALIA KALPAKÇIOĞLU

Renkli koleksiyona tanıtım...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yeni sezon için özel olarak hazırlanan koleksiyonun lansmanına katıldı.

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