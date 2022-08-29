MTV Video Müzik Ödülleri dün gece ABD'nin New Jersey kentindeki Prudential Center'da sahiplerini buldu.
29 Ağustos 2022 Pazartesi
TAYLOR SWIFT
MANESKIN
AVRIL LAVIGNE
SNOOP DOGG
ANITTA
MELISSA GEORGA
SABRINA CARPENTER
KANE BROWN, KATELYN JAE BROW
BLACKPINK
JACK HARLOW
LIZZO
MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!
MTV Video Müzik Ödülleri dün gece ABD'nin New Jersey kentindeki Prudential Center'da sahiplerini buldu.
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