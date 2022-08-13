Düğün öncesi kutlama!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun düğün hazırlığında olan oğlu Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece aile arasında kutlama yaptı.

13 Ağustos 2022 Cumartesi

CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO

CAN HAKKO

CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ

Düğün öncesi kutlama!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun düğün hazırlığında olan oğlu Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece aile arasında kutlama yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını....

Aylin Tahincioğlu
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Şık tercihlerin kadını

Carolıne Koç
Düğün öncesi kutlama!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun düğün hazırlığında olan oğlu Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece aile arasında kutlama yaptı.
Mavi sularda ailece eğlence!

Yazı Bodrum'da geçiren Melis Çiftçi kızlarıyla birlikte mavi sularda eğlenceli dakikalar geçirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.