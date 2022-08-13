Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun düğün hazırlığında olan oğlu Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece aile arasında kutlama yaptı.
13 Ağustos 2022 Cumartesi
CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO
CAN HAKKO
CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO, DENİZ AKTAŞ
Düğün öncesi kutlama!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun düğün hazırlığında olan oğlu Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece aile arasında kutlama yaptı.
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