Koç, yeni mağazasını gezdirdi!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasını sosyal medya hesabından gezdirdi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE, ESRA KOÇ

BANU YENTÜR, CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Koç, yeni mağazasını gezdirdi!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasını sosyal medya hesabından gezdirdi.

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Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami’deki mağazasını sosyal medya hesabından gezdirdi.
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