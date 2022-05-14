Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasını sosyal medya hesabından gezdirdi.
14 Mayıs 2022 Cumartesi
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE, ESRA KOÇ
BANU YENTÜR, CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Koç, yeni mağazasını gezdirdi!
Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasını sosyal medya hesabından gezdirdi.
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