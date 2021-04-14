Dijital 'Fashion Week İstanbul' başladı!

Tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul etkileyici şovlarla başlayarak ilk günü geride bıraktı.

14 Nisan 2021 Çarşamba

DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞEN FASHION WEEK İSTANBUL DÜN ETKİLEYİCİ MODA ŞOVLARIYLARIYLA BAŞLADI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

NİYAZİ ERDOĞAN

CEREN OCAK

Dijital 'Fashion Week İstanbul' başladı!

Tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul etkileyici şovlarla başlayarak ilk günü geride bıraktı.

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