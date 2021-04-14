Dijital 'Fashion Week İstanbul' başladı!

DİJİTAL PLATFORM ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞEN FASHION WEEK İSTANBUL DÜN ETKİLEYİCİ MODA ŞOVLARIYLARIYLA BAŞLADI.
GENEL
NİYAZİ ERDOĞAN
CEREN OCAK
Tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşen Fashion Week İstanbul etkileyici şovlarla başlayarak ilk günü geride bıraktı.
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Dijital olarak gerçekleşen Fashion Week İstanbul'a Türk tasarımcılardan Niyazi Erdoğan'ın özel koleksiyonu damga vurdu.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kosif babası Cefi Kamhi'yle birlikte boğaz'da görüntülendi.
İş insanı Murat Özyeğin ve eşi Yasemin Güçkan Özyeğin Bebek'te spor yaparken ilk kez görüntülendiler.
2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.