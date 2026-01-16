Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın lüks kozmetik markası SUZİ X, Vakko ile işbirliği yaptı.
Giriş: 16 Ocak 2026 Cuma
SUZAN SABANCI, CEM HAKKO
GÖKHAN EŞELİ, SUZAN SABANCI, CEM HAKKO
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
SUZAN SABANCI
Kozmetiğe Sabancı ve Hakko dokunuşu...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın lüks kozmetik markası SUZİ X, Vakko ile işbirliği yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.