Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök, "Yüzeyin Ötesinde/Beyond the Surface" adlı solo sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
Giriş: 17 Eylül 2025 Çarşamba
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
CAROLINE KOÇ
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER, CAROLINE KOÇ
AYŞE BOYNER, BİLGÜN DERELİ
FARUK SÜREN
ZEYNEP ÇARMIKLI, ŞEBNEM ÇAPA
MERVE MERMER
MONİK İPEKEL
EZGİ BAŞYAZICIOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Dinçkök'ten “Yüzeyin Ötesinde” sergisi
Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök, "Yüzeyin Ötesinde/Beyond the Surface" adlı solo sergisini sanatseverlerle buluşturdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.