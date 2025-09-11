100’üncü yıla özel konser

Davetler

Giriş: 11 Eylül 2025 Perşembe
1925 yılında, Hacı Ömer Sabancı tarafından temelleri atılan Sabancı Topluluğu, 100’üncü yılını özel bir konserle kutladı. Şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldığı geceye, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, Sabancı Ailesi üyeleri, Sabancı Topluluğu’nun mevcut ve eski yöneticileri, Topluluk çalışanları ve paydaşları başta olmak üzere 1.000’e yakın davetli katıldı. Sevil Sabancı, Melisa Sabancı Tapan, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı da geceye ev sahipliği yaptı.

