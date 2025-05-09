Anneler Günü'ne renkli etkinlik...

Sephora Türkiye ve Begüm Khan, bu sene Anneler Günü'nde güzellik ve zarafeti bir araya getiren özel bir iş birliği ile bir çanta aksesuarı tasarladı. Markanın renkli güzellik dünyası ve Begüm Khan'ın doğadan ilham alan masalsı evrenini yansıtan yusufçuk ikonu ile tasarlanan bu zarif aksesuar, hem Anneler Günü'nü kutlamak hem de iş birliğini duyurmak için Füsun Kuran, Maya Portakal Bitargil, Sibel Karakaşlı ve Melda Kosif gibi cemiyet dünyasından isimlerin katılımıyla Zorlu Center Meydan Katı'nda bulunan sarı mimozalarla donatılmış Sephora Mimoza Bahçesi'nde gerçekleşen özel bir etkinlikle tanıtıldı.