ÇABA Derneği'nden eğitime destek

ÇABA Derneği’nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği ÇABA FEST, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’un eşsiz atmosferi ve misafirperverliğinde binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Festivalden elde edilen tüm gelir, ÇABA Eğitim Kurumları’na aktarılarak, çocukların nitelikli eğitim imkanlarına kavuşmasına katkı sağlandı. Türkiye’nin önde gelen markalarının stantlarıyla destek verdiği organizasyon, gönüllülük

ruhunu ve toplumsal dayanışmayı ön plana çıkararak sosyal sorumluluk bilincini de pekiştirdi. Etkinlik boyunca ziyaretçiler, iyilik için alışveriş yaptılar. ÇABA Derneği Başkanı Özlem Zehebi’nin ev sahipliğinde, dernek yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen festival, yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda çocukların geleceğine yatırım yapılan güçlü bir sosyal sorumluluk platformu olarak yine öne çıktı. Toplumsal gelişime katkı sunmayı temel misyon edinen ÇABA Derneği, 14 yıldır aralıksız sürdürdüğü ÇABA FEST ile iyiliği çoğaltmaya ve umutları yeşertmeye #Özlem'le devam ediyor. Daha aydınlık bir gelecek için, eğitimde fırsat eşitliği yolunda bir adım daha atıldı.

Onur AYDIN