ÇABA Derneği'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği ÇABA Fest cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımıyla gerçekleşti.
Giriş: 07 Mayıs 2025 Çarşamba
EDA KOSİF
NEŞE GÖNÜL
ÖZLEM ZEHEBİ
ÇİĞDEM, SİMAY KAMER
ASUMAN, YOSUN GÜRELİ
MONİK İPEKEL
REYHAN İPEKEL
YASMİN GÜLMAN, MONİK İPEKEL
YASMİN GÜLMAN
NAZLI SELİN, SEMRA ÖZLENİR
MERVE MERMER
GENEL
GENEL
GENEL
ÇABA Derneği'nden eğitime destek
ÇABA Derneği'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği ÇABA Fest cemiyet hayatından ünlü hanımların katılımıyla gerçekleşti.
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