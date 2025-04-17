'CI Bloom' sanatseverlere kapılarını açtı

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen CI Bloom, dördüncü edisyonuyla 16-20 Nisan 2025 tarihleri arasında, çağdaş sanat dünyasını LütfiKırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda başladı. VIP davetle başlayan sanat fuarında konuklar, eserleri inceleyerek eşsiz deneyim yaşadı. Davete iş ve cemiyet hayatından çok sayıda sanatsever isim katıldı. CI Bloom, çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Her yıl genç ve yükselen sanatçıları, uluslararası basını ve sanat profesyonellerini ağırlayan CI Bloom, bu edisyonunda 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifin katılımıyla Türkiye’de üretilen sanatın gelişmesini ve çeşitlenmesini destekliyor.

Onur AYDIN