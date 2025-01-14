ÇEV Sanat'tan “Barış Konseri”

ÇEV Sanat, genç yeteneklerini dünyaca ünlü çellist Pablo Ferrandez ile bir araya getirdiği “Barış Konseri”ni Zorlu PSM’de gerçekleştirdi. Genç sanatçılar, sergiledikleri üstün performanslarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde, ÇEV Sanat’ın genç yeteneklerinden Defne Güngör (keman), İdil Bursa (çello) ve Tarık Kaan Alkan (piyano), dünya barışı için sahne aldı. Onlara, dünyaca ünlü çello sanatçısı Pablo Ferrandez eşlik etti. ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nın şefliğini ise ünlü maestro İbrahim Yazıcı üstlendi. Gecede ayrıca ÇEV Sanat mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen olan Prof. Utar Artun’un “Barışa Çağrı” adlı eserinin prömiyeri gerçekleştirildi. Bu özel eseri genç sanatçılar, Pablo Ferrandez ile birlikte seslendirdi. Orkestranın şefliğini ise Hochschule für Musik Hannover’de eğitimine devam eden Kerem Tunçer yaptı. Geceye; Çiğdem Simavi, Demet Sabancı Çetindoğan, Emine Özilhan ve Nilüfer Bulut gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları katılarak destek oldular. Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin gönüllü olarak üstlendiği gecede, ÇEV Sanat Başkanı- Berrin Yoleri, konserlerin düzenlenme amacını şu sözlerle ifade etti: “Dünyaca ünlü sanatçılarla genç sanatçıları aynı sahnede buluşturmanın, genç sanatçıların kendilerini geliştirmesi açısından önemini” belirtirken, ÇEV Sanat olarak “yeni nesilde yetişen genç sanatçıları ülkemize kazandırmayı” amaçladıklarından bahsetti.

Onur AYDIN