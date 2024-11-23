Davetler

Bir Dilek Tut Derneği 25. yılını kutladı

25 yıl boyunca riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirerek umut ışığı olan Bir Dilek Tut Derneği, düzenlediği özel gala gecesiyle 25. yılında kalplere dokunmaya devam etti.

Giriş: 23 Kasım 2024 Cumartesi
Bir Dilek Tut Derneği 25. yılını kutladı

2000 yılında Carole Hakko önderliğinde kurulan ve 2009 yılından itibaren Make A Wish (MAW) Uluslararası Vakfı’nın Türkiye temsilcisi olarak faaliyet gösteren Make- A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, 3-18 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştiriyor. Her yıl yüzlerce çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürerek onlara umut ışığı olan ve yaşama daha sıkı bağlanma gücü veren Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği, 25. yılını 22 Kasım akşamı The Peninsula Istanbul’da kutladı. Alarko Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği 25. Yıl Galası’na katılan bağışçılar ve derneğe gönül vermiş misafirler, küçükadımlarla başlayan, zamanla toplumda yarattığı etki ve bilinirlik ile 25 yıl içinde büyük bir değişim ve gelişim kaydeden derneğin ilham veren tarihine ve umut dolu başarılarına tanıklık ettiler. Bu yıl 70. Kuruluş yılını kutlayan ve kilit sektörlerdeki öncü yatırımlarının yanı sıra toplumsal projeleriyle sürdürülebilir kalkınmaya nitelikli destek veren Alarko Holding’in katkılarıyla 70 çocuğun dileği gerçekleştirildi. Gecede, Disney’in ünlü animasyon filmi “Karlar Ülkesi” (Frozen)’daki Elsa hayranı olan “dilek çocuğu” Zeynep’e de büyük bir sürpriz yapıldı. The Walt Disney Company Türkiye’nin katkılarıyla Zeynep Karlar Ülkesi’nin sihirli dünyasına adım attı ve unutulmaz anlar yaşadı. Bu özel anlar, Tolan films tarafından da bir kısa film olarak kaydedildi. Gecede böylece toplam 200 çocuğun dileği gerçek oldu. Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği Elçisi Alina Boz katılımıyla gerçekleşen 25. Yıl Gala’sında, MAW International CEO’su Luciano Manzo, MAW Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, MAW International ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih, The Peninsula Istanbul CEO’su Jonathan Crook, Carole Hakko’nun mirasını başarıyla ileri taşıyan Romina Hakko Garih, MAW CEO su Özlem Özen ve dünün dilek çocuğu bugünün gönüllüsü Barış mesajlarını paylaştı. Çocukların hayallerine yönelik katkıyı büyütmek için satışa çıkan davetiyelerin rekor taleple ilk gününde tükendiği ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı bu özel geceyi Burcu Esmersoy ve Kaan Sekban sundu. The Peninsula Istanbul’un eşsiz atmosferinde gerçekleşen buluşmaya katılan seçkin davetliler, önemli isimlerin ve markaların katkı verdiği açık artırma etkinliklerine katılarak Make-A-Wish Türkiye/Bir Dilek Tut Derneği’nin çocuklara umut olma misyonuna katkıda bulundu. Selin Geçit, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası ile Nil Karaibrahimgil’in sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatırken kıymetli çocuklarımızın umutlarını yeşerteceği bu anlamlı gece DJ Yosi Gabay’ın performasıyla sona erdi.

Onur AYDIN

Bir Dilek Tut Derneği Make-A-Wish Alarko Holding

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