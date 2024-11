Genç tasarımcılar 'Koza'da yarıştı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından yeni yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen 32. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması finali, Raffles Hotel’de sektörün ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli bir gala gecesiyle gerçekleşti. Belma Özdemir ve Nihan Peker mentorluğunda yarışmaya hazırlanan finalistler, uzun ve heyecanlı bir hazırlık sürecinin ardından gala gecesinde gerçekleşen defileyle koleksiyonlarını sergiledi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Koza Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli gala gecesinde koleksiyonlarını sergileyen 10 finalist Ahmet Can Hızlı, Ece Zikguş, Gülnihal Uluçay, Lamia Duran, Levent Tirki, Mehmet Melih Sevinç, Selçuk Durdu, Sude Keskin, Taha Erdem Ömeroğlu ve Umut Kaya oldu. İHKİB Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın, yarışmanın finalindeki konuşmasında “İHKİB tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, 1992 yılından bu yana moda alanında kariyer yapmak isteyen genç tasarımcıları sektörle buluşturuyor. Sektöre çok önemli tasarımcılar kazandıran yarışmamıza bu yıl da yoğun bir talep vardı. 10 finalistin her birini tebrik ediyorum” dedi. Defile sonrasında gerçekleşen ödül töreninde “De Pulchritudo” koleksiyonuyla Sude Keskin birincilik ödülünün sahibi oldu. İkincilik ödülünü “İki Yüz Yirmi İki” koleksiyonuyla Umut Kaya, kazanırken, üçüncülük ödülünü ise “Beni Böyle Sev” koleksiyonuyla Ahmet Can Hızlı kazandı. Bahar Korçan, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Elif Cığızoğlu, Ümit Ünal, Zeynep Tosun, Özgür Masur, Bora Aksu, Hatice Gökçe ve Zeynep Erdoğan gibi tasarımcıları sektöre kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, bu yıl da genç yeteneklere parlak bir geleceğin kapılarını açtı. Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL ve üçüncüsü 75.000 TL para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yurt dışında eğitim ve Türkiye’de bir yıllık İngilizce dil eğitimine katılma hakkı kazandı.

Reşit ÖZET