'Osmanlı Kültürü' şık davette tanıtıldı

Graf von Faber-Castell, yılın kalemini 2000'li yılların başından bu yana insanlığın ve dünya kültürünün gelişiminde etkisi olan dönemlerden ilham alan özel tasarımlar ile sınırlı sayıda üreterek kalemseverlerle buluşturuyor. İncelikli bir tasarım anlayışıyla oluşturulan "Yılın Kalemi 2024: Osmanlı Kültürü", iş ve cemiyet dünyasından Melissa von Faber-Castell, Victoria von Faber- Castell, Caroline Koç, Maria-Necmettin Eliyeşil, Deniz- Can Hakko, Leyla Alaton, Dilek Türker, Serra Türker Bayır-Mert Bayır, Rana-Erol Tabanca, Zeynep-Osman Çarmıklı, Jeff Hakko, Romina Hakko ve Meltem Demirören Oktay gibi birçok ismin katılımıyla "Pen of The Year" etkinliğinde tanıtıldı. Kont Charles von Faber-Castell, Adel/Faber-Castell CEO'su Oğuz Uçanlar ve Osmanlı Sanatı Uzmanı, tasarımcı ve yazar Serdar Gülgün ev sahipliğinde 2 Kasım Cumartesi günü Macar Feyzullah Paşa Köşkü'nde gerçekleşen bu özel etkinlikte davetliler, kalemin hikayesini köşkün büyülü atmosferinde dinlediler.