Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'ndan ödül...

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından, Türkçemizi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen “Çocuk Romanı Ödülünü” Profesör 104 ‘’ Nükleer Çağ’’ adlı romanıyla Tunç Kurt kazandı. Dünya çapında tanınan çok yönlü bir yazar olan Gülten Dayıoğlu’nun kurucusu olduğu Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin yaygınlaştırılmasına, Türkçemizi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül töreni Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu’nda gerçekleşti. Törene, Dayıoğlu Ailesinin yanı sıra iş dünyası, sanat camiası ve sosyal yaşamın tanınmış isimleri katıldı. Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen ödül töreninde “Çocuk Romanı Ödülünü” Profesör 104 ‘’ Nükleer Çağ’’ adlı romanıyla Tunç Kurt kazandı. Tunç Kurt’un ödülünü bu sene 61.ncı sanat yılını kutlayan, Vali/Mülkiye Başmüfettişi Funda Kocabıyık, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Yazar Gülten Dayıoğlu, Murat Dayıoğlu ve Cemal Dayıoğlu takdim etti. Ödül töreni sonrasında “Çocuk Okur Büyük Düşünür” konulu bir panelde gerçekleşti. Panelde, konuşmacı olarak, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Doç. Dr. Seda Saraç, Doç. Dr. Özgül İnce Samur, Doç. Dr. Tuğba Çelik Korat ve Esra Yazdıç Demir’in katılımları ile gerçekleştirildi. Etkinliğe Zeynep-Murat Dayıoğlu, Güneş Dayıoğlu, vakıf üyesi Doğan Hızlan, Latife Boyner, Vali/Mülkiye Başmüfettişi Funda Kocabıyık, İstanbul Eğitimden Sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve Beşiktaş Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık ve çok sayıda seçkin bir misafir grubu katıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu’nda gerçekleşen ödül töreni sonrasında ise Gülten Dayıoğlu’nun hem 61.ncı sanat yılını hem de doğum gününü kutlamak adına Galatasaraylılar Cemiyeti’nde özel bir Gala Gecesi düzenlendi. Geceye katılan konuklar arasında Latife Boyner, Gülten Dayıoğlu, Zeynep-Murat Dayıoğlu, Lerzan Boyner; Sinem Uslu, Tuba Peksayar, Gülbin Simitçioğlu, Hülya Kalyoncu, ve Sibel-Ferruh Karakaşlı’nın da aralarında olduğu özel bir misafir grubu yer aldı. Gala gecesinde Gülten Dayıoğlu’nun gelini Zeynep Dayıoğlu’nun 17. Ödül töreni için hazırladığı kısa belgesel filmi tüm izleyenleri duygulandırdı. Gülten Dayıoğlu’nun 89 uncu yaş günü için kitaplarından oluşan doğum günü pastası ile buluşma anı tüm salonda coşkulu ve duygulu anlar yaşattı.