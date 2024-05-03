Öğrenciler için özel etkinlik!

Bu yıl 20. yılını kutlayan ÇABA Derneği’nin geleneksel ÇABA Fest etkinliği, bu yıl ENVOY Beykoz ana sponsorluğunda, Four Seasons Hotel’de gerçekleşen etkinlik renkli anlara sahne oldu. ÇABA Fest renkli içerikleri, zengin yeme içme detayları ve sürpriz kutlama konseriyle bu yıl da oldukça iddialı. 200’e yakın markanın katılımıyla benzersiz bir alışveriş deneyimi sunan ÇABA Fest, gala konseriyle de adından söz ettirdi. Ünlü sanatçı Mert Demir, bu kez şarkılarını çocuklar için söyleyedi. İş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından Çiğdem, Simay Kamer, Meral Kosif ve Nil Bentürk Uyguner gibi ünlü isimlerin katıldığı davette elde edilen tüm gelir, Çabaçam Kahramanmaraş Eğitim Birimi’ne aktarılacak.

Ferit TUĞLUK