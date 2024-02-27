Boğaz'da sanat sohbetleri...

Her ay bir kez Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul’da Bosphorus Lounge’da gerçekleştirilen “Sanat Sohbetleri” serisinin ikincisi seçkin davetlilerin katılımıyla düzenlendi. Belirlenen özel bir tema üzerinde yoğunlaşan sohbet toplantıları Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu danışmanlığında, sanat tarihçi ve uzman Buket Şakarcan’ın anlatımıyla ve Sırmaison markasının şık sofra sunumuyla sanat tarihinin en keyifli konuları, bilinmeyenleriyle ele alınıyor. İkincisi düzenlenen sohbetin başlığı “Aşk ve Öpücük”. Keyifli bir dil, şık bir sunum ile bütünleşen konuşma temaları 2024 Mart ayında “Sanat Tarihinde Kadın”, Nisan’da “Sanat Tarihinde Bahar”, Mayıs ayında “Sanat Tarihinde Çiçekler”, Haziran’da “Sanat Tarihinde Portreler”, Temmuz’da ise “Sanat Tarihinde Mavi” olarak belirlenmişti. Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşecek ikinci sohbette Buket Şakarcan’ın anlatımıyla “Aşk ve Öpücük” başlıklı sohbete Sırmaison’un şık sunumuyla çay sofraları eşlik etti.