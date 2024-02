Ertuğ’dan ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisi...

İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yanı sıra bu sergiye özel ilk kez ürettiği heykellerin de yer aldığı “Aşık Mıyım Neyim? (Am I in Love or What?)” başlıklı 16’ıncı kişisel sergisi, Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Sanatçı İnci Ertuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen davetle gerçekleşti. Sergi açılışının gerçekleştiği geceye, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimler katıldı. Sergi açılışına katılan isimler arasında, Arzu Sabancı, Banu Çarmıklı, Berrak Barut, Dilek Türker, Aslıhan Koruyan Sabancı da vardı. İnci Ertuğ için sanatta, aşkta olduğu gibi içgüdü yeterlidir çünkü resim yapmak Picasso’nun dediği gibi “Görme özürlü insanın uzmanlığıdır. Çünkü o gördüğünü değil, hissettiklerini resmeder.” Eserlerinde birbirini örtmek istercesine katmanlar ortaya çıkarken kolajlarında ise zıtlıklar aracılığıyla düşündürmeye ve doğruya yönlendirmeye çalışır. Resim, sanatçı için sessiz bir şiir gibi, içsel dünyasının renkli bir yansımasıdır. Hayattan aldığı referanslar eserlerindeki renklerinde ifade bulur. Sanatçının son bir buçuk yıllık resim ve heykel çalışmalarından oluşan seçki 29 Şubat 2024 tarihine kadar Ekavart Gallery’de görülebilir.

Onur AYDIN