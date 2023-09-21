75. yıla özel davet!

1948 yılında kurulan Akbank, 75 yıllık dönüşüm ve ilerleme yolculuğunu kutlamak üzere özel bir gala etkinliği düzenledi. Banka tarihindeki önemli kilometre taşlarının ve gelecek vizyonunun kutlandığı bu özel etkinliğe Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ev sahipliği yaparken; iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinden Güler Sabancı, Ömer Koç, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Ümit-Cem Boyner ve Oya Eczacıbaşı da gala gecesinde buluştu. Galanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Suzan Sabancı Dinçer; “2023 gibi çok önemli bir senede, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Akbank’ın da 75. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Akbank, bilançosuyla, markasıyla, saygınlığıyla gerçekten istisnai bir noktada. Böyle istisnai bir noktaya gelmek tek başına gerçekleşmiyor. Bu bir takım işi; Akbank’ın bugün temsil ettiği değer bir takım çalışmasıyla yaratıldı. Bu yolculukta alın teri dökmüş Akbanklılar var, müşterilerimiz var, hissedarlarımız var, milyonlarca yurtiçi ve yurtdışında paydaşımız var. Bu vesileyle, bankamızın bugünlere gelmesinde emeği geçmiş tüm Akbanklılara şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal eden değerli büyüklerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi. Akbank 75. yıl gala gecesinde, sanatçı Halit Ergenç Akbank’ın başarı ve dönüşüm yolculuğunu misafirlerle paylaşırken, ödüllü genç piyanist Nehir Özzengin de Cumhuriyet’in 100. yılında, her daim Türkiye’nin hayallerinin yanında olan Akbank için Mozart Türk Marşı’ndan ilhamla bestelediği eseri sundu. Ayrıca Akbank’ın yolculuğu drone show ile hafızalara kazındı. Gala etkinliği, Jozi Levi Brazil Project ve Ayhan Sicimoğlu Live şovları ve DJ performansları ile keyifli anlara sahne oldu.

Onur AYDIN