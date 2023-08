Mutlu son...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından tasarımcı Yasemin Taciroğlu, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı iş insanı Ahmet Uras ile önceki akşam nikah masasına oturdu. Çırağan Sarayı'nda yakın çevrelerinin katıldığı görkemli bir düğün töreni düzenleyen Taciroğlu ve Uras çifti, mutluluklarını davetlilerle paylaştı. Törene, iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Arzu Sabancı, Derin Mermerci, Melisa Sabancı Tapan, Hande Erçel ve Hakan Sabancı, İbrahim-Maya Bitargil, Sennur Çiftçi, Serra Türker gibi isimler katıldı. Yasemin Hanım, şık gelinliğiyle göz doldururken duvağındaki 'From Mom With Love' yazılı detay misafirlerin dikkatlerinden kaçmadı. Çift nikah töreninin ardından dostlarıyla birlikte after partide eğlendi.

Ferit TUĞLUK